Januar 2015

Der Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo hat den Terror im Namen Allahs grausam ins Bewusstsein gerückt. Vier Dokumentationen beleuchten im ZDF und in ZDFinfo die verschiedenen Aspekte des „Terrors im Namen Allahs“. „ZDFzoom“ berichtet zunächst über Islamisten in Deutschland. Für die erste Dokumentation in der Reihe mit dem Titel „Bereit zu sterben für Allah“ haben die ZDFzoom-Reporter Rainer Fromm und Michael Strompen mehrere deutsche Gotteskrieger vor ihrer Ausreise nach Syrien und in den Irak zu ihren Motiven befragen können. Der zweite Film, „Der verlorene Irak“, zeigt die politischen Schlüsselmomente seit 2003 und erklärt, was sich hinter den Kulissen im Nachkriegs-Irak ereignet hat. Die dritte Dokumentation, „Irak – Amerikas gescheiterte Mission“ zeichnet noch einmal die politische Entwicklung vom Sturz Saddam Husseins bis zur Rolle der USA bei der Bildung der Regierung des schiitischen Premierministers Al-Maliki und dem Erstarken der Terrororganisation IS nach. „Terror im Namen Allahs – Der unheimliche Aufstieg der IS“ geht schließlich der Frage nach, wie die islamistische Terrororganisation ISIS (seit Mitte Juni 2014 IS) im syrischen Bürgerkrieg innerhalb eines Jahres an Stärke gewann, wie sie sich finanziert, wie sie agiert und wie in Zukunft mit ihr umgegangen werden soll.