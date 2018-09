Die achtteilige ZDF-Reportage-Reihe Mein Land, Dein Land erkundet Stadtviertel in Deutschland, die von Zuwanderung geprägt wurden und werden. Sie ist im Juli und August samstags auf den Sendeplätzen von ML mona lisa und hallo deutschland zu sehen. In einer Zeit, in der in Deutschland jeder fünfte Bewohner einen Migrationshintergrund hat, gehen die 50-minütigen Reportagen der Frage nach, warum Menschen einer Nationalität bevorzugt in einem Viertel zusammenleben, wie sie dort ihre Traditionen und ihre Kultur pflegen und auch erhalten. Ist es Heimatersatz oder Rückzug in eine eigene Welt? Los geht es mit Die leisen Musterschüler - Little Hanoi in Berlin. Little Hanoi liegt mitten im Berliner Stadtteil Lichtenberg. Die vietnamesischen Einwanderer sind eine Erfolgsstory im Verborgenen. Sie geben wenig über sich preis, sind zurückhaltend und bescheiden. Im Berliner Bezirk Lichtenberg wohnen fast 4700 von ihnen und stellen damit die größte ausländische Bevölkerungsgruppe. Die Reportage bietet eine Reise in eine andere Welt – direkt vor unserer Haustür und doch meilenweit vom deutschen Alltag entfernt. In den folgenden Reportagen von Mein Land, Dein Land werden nach dem multikulturellen Sommer auf der Berliner Fanmeile (9. Juli 2016) unter anderem das maghrebinische Viertel in Düsseldorf (16. Juli 2016), die türkische Lebensart in Offenbach (23.Juli 2016) und die russische Seele Leipzigs (30. Juli 2016) beleuchtet.



Bruckners Sinfonie Nr. 6 A-Moll ist eines der beiden Werke, die beim Eröffnungskonzert des diesjährigen Rheingau Musik Festivals am 18. Juni im Kloster Eberbach zu hören ist. Das hr-Sinfonieorchester unter Christoph Eschenbach spielt außerdem Franz Schuberts Sinfonie Nr. 7 h-Moll - »Die Unvollendete«. 3sat zeigt das Konzert aus der fast 900 Jahre alten Basilika des Klosters in Erstausstrahlung. Im Rahmen des 3sat-Festivalsommers folgen im Anschluss um 21.45 und um 22.50 Uhr Esa-Pekka Solonen dirigiert Richard Strauss, Hector Berlioz und Franz Schubert sowie András Schiff spielt Haydn und Beethoven vom Verbier Festival 2016.