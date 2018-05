ARD und ZDF berichten im täglichen Wechsel rund 280 Stunden live von den 31. Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro. Hinzu kommen 40 Stunden Olympia-Zusammenfassungen und rund 1000 Stunden Livestreams auf den Online-Seiten der beiden Sender. ZDF Olympia live, im Wechsel moderiert von Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne, bietet an den acht Wettkampftagen, von denen das ZDF berichtet, von cirka 13.00 Uhr bis 5.30 Uhr das volle Sporterlebnis. Olympia extra, präsentiert von Sven Voss, fasst anschließend von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr die Ereignisse aus der Nacht zusammen. Durch die Olympia extra -Sendungen erhöht sich das Programmvolumen im Vergleich zu den Olympischen Spielen 2012 in London. Dabei wird das umfassende Olympia-Angebot in gleicher Teamgröße wie vor vier Jahren und unter bestmöglicher Nutzung von Synergien zwischen ARD und ZDF erstellt. So teilen sich beide Sender ein Panoramastudio im Olympia-Park und nutzen auch Produktion und Technik gemeinsam – von Schnittplätzen über Ü-Wagen bis zu den eigenen Kameras. Hinzu kommt die Zusammenarbeit bei der Kommentierung der Online-Livestreams: Dort sind an ARD-Olympia-Tagen die ZDF-Reporter im Einsatz und umgekehrt. Das ZDF startet bereits am 4. August in die Olympia-Berichterstattung - mit einem Olympia-Countdown und der Dokumentation Der brasilianische Patient - Olympialand in der Krise von ZDF-Südamerika-Korrespondent Andreas Wunn. Im Anschluss folgt live das erste Olympia-Match der deutschen Fußballer gegen Mexiko, Olympiasieger von 2012. Die Olympia-Eröffnungsfeier ist am 5. August in der ARD zu sehen, die Schlussfeier am 21. August 2016 im ZDF. Olympia kann diesmal noch intensiver erlebt werden: Mithilfe von Virtual Reality (VR) tauchen die User noch tiefer in die Sommerspiele ein. Neben der Eröffnungs- und Schlussfeier gibt es jeden Tag ausgewählte Wettkämpfe live in 360 Grad und im VR-Format, ebenso die Highlights als Abrufvideo. Darüber hinaus bietet das ZDF weitere Videos in VR: Vom Blick hinter die Kulissen im Sendezentrum über den Stadtrundgang bis hin zu Eindrücken von der Copacabana. In den vollen VR-Genuss kommen die Zuschauer mit der entsprechenden Brille, das 360-Grad-Angebot ist auch ohne VR-Brille nutzbar. PC, Tablet und Smartphone machen den Rundumblick ebenfalls möglich.



Die Bilanz von ARD und ZDF nach dem Abschluss der Spiele ist positiv. Trotz der Zeitverschiebung von fünf Stunden war das Zuschauerinteresse an den Übertragungen aus der brasilianischen Metropole hervorragend. Insgesamt schalteten 54,43 Millionen Menschen mindestens einmal die Sportsendungen oder die begleitenden Berichterstattungen im Ersten und dem ZDF ein. Beim ZDF waren im Schnitt 2,91 Millionen Zuschauer bei den Live-Übertragungen aus Rio dabei, der Marktanteil betrug 22,1 Prozent. Den Topwert konnte das ZDF am 11. August 2016 beim Bogenschießen verbuchen, dieser Wettkampf zog 7,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil: 25,6 Prozent) in seinen Bann. Das ZDF punktete auch mit dem Fußballspiel Nigeria gegen Deutschland, das 7,0 Millionen (Marktanteil 26,7 Prozent) am Bildschirm verfolgten, sowie mit Judo (6,59 Millionen, Marktanteil: 23,2 Prozent) und Schießen (6,45 Millionen, Marktanteil: 21,0 Prozent). Das Interesse an den Internet- und Livestreaming-Angeboten von ARD und ZDF war ähnlich hoch wie zu den Olympischen Spielen in London 2012. Das ZDF erzielte mit allen Seiten zu Olympia 2016 (rio.zdf.de) 21,7 Millionen Visits und 205,1 Millionen Page Impressions. Die Livestreams (ohne HbbTV) verzeichneten insgesamt 9,0 Millionen Sichtungen, die Abrufvideos (ohne HbbTV) erreichten 4,2 Millionen Sichtungen.