Anlässlich der 60. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen (1. bis 6. Mai) zeigt 3sat acht Kurzfilme in Erstausstrahlung und vergibt zum 16. Mal vor Ort den 3sat-Förderpreis. Von Dienstag, 6., bis Donnerstag, 8. Mai, präsentieren drei kurzweilige Filmnächte das breite Spektrum dieses Genres.



Los geht es am Dienstag, 6. Mai, um 0.30 Uhr, mit dem Kurzfilm "Beyond Love and Companionship" von Lior Shamriz, der in das Leben der jungen Israelin Eleanor (Tal Meiri) in Berlin eintaucht. Der Film gewann im vergangenen Jahr bei den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen den 3sat-Förderpreis. Der mit 2.500 Euro dotierte Preis ist für eine Arbeit einer Regisseurin/eines Regisseurs im Deutschen Wettbewerb bestimmt, die durch eine besondere Sichtweise besticht. In der Begründung der Jury heißt es: "Hier haben wir es mit einer jungen Frau zu tun, die von außen mit ihrem eigenen Ich konfrontiert wird. Außer ihr selbst scheint sie schon jeder durchschaut zu haben. Aber ist sie das wirklich? Was passiert, wenn man sich plötzlich neu entdeckt, das zeigt der Regisseur dieses Films mit dem Gespür des wahren Komikers, der stets am Abgrund balanciert."



Am Mittwoch, 7. Mai, ab 0.20 Uhr, und am Donnerstag, 8. Mai, ab 23.40 Uhr, geht es mit Kurzfilmen in 3sat weiter. Vom Science-Fiction über den Experimentalfilm bis zum dokumentarischen Roadmovie ist alles dabei.