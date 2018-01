Am 30. Januar 2001 weihte das ZDF sein Sendezentrum 2 ein, in dem die ZDF-Direktion Europäische Satellitenprogramme mit 3sat, ARTE, und ZDFkultur ihren Sitz hat. Durch die Schnellstraße L 426 vom Sendezentrum 1 getrennt, aber durch die Übertragungskabel unterirdisch mit der ZDF-Satellitenstation auf dem Hauptgelände verbunden, erweist sich das ZDF Sendezentrum 2 als substantieller Ausbau des Medienstandortes Mainz.

Auf einer Nutzfläche von 11.000 Quadratmetern werden in zwei Studios, eines mit 115 Quadratmetern und eines mit 450 Quadratmetern, Programme für 3sat, ARTE und ZDFkultur produziert, darunter die werktäglichen 3sat-Live-Magazine "Kulturzeit" und "nano", das Wissenschaftsmagazin.