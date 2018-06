Pressemitteilungen zum Unternehmen

11. Sitzung des Fernsehrats in der XIV. Amtsperiode

am 12. Dezember 2014 in Mainz



Statement ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut zum Haushalt 2015



(es gilt das gesprochene Wort)



Wenn kurz vor Weihnachten der Haushalt hier im Fernsehrat eingebracht wird, ist es aus gutem Grund üblich, dass der Intendant über die Lage spricht und einen Ausblick auf das Arbeitsprogramm 2015 gibt. Wie ebenfalls üblich, werden die Vorsitzenden der Finanzaus­schüsse, Prof. Henneke und Dr. Joachim, das Ergebnis der Gremien – Diskussion des Haushalts 2015 – im Anschluss präsentieren, da werde ich also wenig sagen.



Die Einsparauflagen der KEF, aber auch die eigene Erkenntnis, dass wir für neue Aufgaben wie Internet, ZDFneo und ZDFinfo keine zu­sätzlichen Mittel bekommen, haben die tiefgreifendste Umbauphase seit Gründung des ZDF ausgelöst: Mehr Aufgaben bei etwa gleichen Mitteln.



Der Abbau von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist immer schmerz­voll, ganz ohne Frage, war aber ohne Zweifel zur Zukunftssicherung des ZDF notwendig. Die Ziele des Umbaus können im Einvernehmen mit der KEF bis 2020 geschoben werden. Dann muss es auch ge­schafft sein, die 562 FTEs abzubauen, das sind mehr als 10 Prozent der ständig im ZDF Beschäftigten. Ich kann heute sagen: Wir bekom­men das hin und zwar ohne betriebsbedingte Kündigungen. Über 400 Stellen sind bereits abgebaut oder vereinbart, 150 Stellen sind noch zu finden. Ein großer Schritt war eine Priorisierungsklausur im No­vember, in der wir beschlossen haben, mehr in den verwaltenden Be­reichen, auch in der Intendanz, als in den Programmbereichen zu sparen.



Der Umbau der Direktion ESP, das Einrichten von Plattform-Redaktio­nen läuft einvernehmlich und konstruktiv, die Studios werden unter Nutzung von Synergien in einem Sendezentrum vereinigt. Das wird über die Jahre Millionen einsparen.



Bei den Finanzen haben wir eine gute Grundlage, der Bestand des Systems ist nicht zuletzt durch das Urteil des Bundesverfassungs-gerichts vom März gesichert worden. Sieht man, was mit dem Quali­tätsjournalismus in Deutschland passiert, müssen wir sehr dankbar für diese Perspektive sein.



Der Rundfunkbeitrag sinkt erstmals im April nächsten Jahres, das neue Modell der Beitragserhebung funktioniert. Leider weckt das auch Begehrlichkeiten. Die Abschaffung von Werbung und Sponsoring – ich will es hier klar sagen – ist keine gute Idee. Die KEF hat ausge­rechnet, dass das 1,26 Euro für jeden Beitragszahler mehr bedeutet, ganz schlecht für die Akzeptanz des Systems, schlecht auch für die Wirtschaft, die die Werbung bei den Öffentlich-Rechtlichen auch braucht, um ein Gegengewicht zu dem marktbeherrschenden hoch profitablen Duopol von Pro7/Sat1 und RTL zu haben, schlecht auch für Sport- und Kultur-Events, die immer mit Sponsoren verbunden sind und viele Gründe mehr.



Die ökonomischen Grundlagen sind wichtig, dienen sie doch dazu, die Qualität im Programm zu sichern, das ist unser Kern-Auftrag. Zu mei­ner Berufsdefinition gehört es, niemals ganz zufrieden zu sein, immer zu kritischem Hinterfragen des Programms bereit zu sein.



Jeder Skandal, jeder Fehler ist zu viel in der ZDF-Gruppe. Wenn wir morgen Abend „Wetten, dass…?“ beenden, ist das kein guter Tag. Aber es ist richtig, weil das Ressourcen für Veränderungen freisetzt, wir müssen im nächsten Jahr Neues wagen, nicht nur in der Show, auch bei Fiktion und Information und Kultur, nehmen Sie uns im nächsten Jahr beim Wort – auch wenn es weh tun könnte.



Eine gerade veröffentlichte Online-Studie zur Mediennutzung hat mir noch einmal vor Augen geführt, wie dramatisch die Veränderungen vor allem bei den unter 30-Jährigen sind, in allen Genres. Wir müssen noch mehr ins Netz, um nicht den Anschluss zu verlieren, mehr In­vestitionen für Bewegtbild-Nachrichten, die wir im Übrigen auch im­mer mehr Verlagen zur Verfügung stellen, aber auch mehr Fiktion und Show und Wissenschaft mit eigenen Angeboten.



Das neue Jugendangebot im Netz kommt mir gerade recht, es schafft Spielräume, aber davor liegt noch viel an politischer Arbeit und Ab­stimmungsprozessen. Das neue Jugend-Portal, wir hatten gerade ein erstes Gespräch mit der ARD, wird sicher nicht vor 2016 starten, wenn denn die Vorarbeiten geschafft sind, da plädiere ich für Gründlichkeit und nicht für Hast.



Erfolge einer öffentlich-rechtlichen Sendergruppe sollte man nicht zu laut genießen, es kann ja gegen den Qualitätsanspruch gerechnet werden, was ungerecht, aber leider vermittelbar ist. Gleichwohl muss ich Ihnen ja sagen, dass das ZDF 2014 das dritte Mal in Folge der meistgesehene Kanal sein wird. Ich muss Ihnen ja sagen, dass ZDFneo, ZDFinfo und ZDFkultur auf 2,3 Prozent angestiegen sind, während die ARD-Angebote zusammen 0,6 Prozentpunkte erreichen. Auch unsere Kulturangebote ARTE und 3sat, aber auch KiKa und Phoenix konnten ihre Anteile mit dem Partner ARD behaupten. Wir haben auch mehr jüngeres Publikum, durch Neo und Info vor allem, die ZDF-Gruppe bewegt sich wieder in der Akzeptanz-Region der 90er, als es noch viel weniger deutsche Kanäle gab.



Zugegeben: Das junge Publikum macht oft einen Bogen um das Hauptprogramm und Informationssendungen, aber die Qualität von „heute“ und „heute-journal“ wissen – vor allem in Krisen – auch die Jüngeren zu schätzen.



Im Fernsehrat, im Ausschuss, hatten wir vor zwei Jahren immer wie­der die 19-Uhr-Nachrichten als Thema, auch öffentlich gab es Kritik. Wir haben reagiert, die Diskussionen im Fernsehrat verliefen nicht im Sande, die „heute“ ist wieder da, ohne den Verlockungen des Boule­vards erlegen zu sein. Die 19-Uhr-„heute“-Sendung hat in die­sem Jahr die RTL-Nachrichten wieder überholt – endlich.



Wir haben ein Jahr der Krise erlebt, Ukraine – Russland, Gaza – Israel, Nord-Afrika, Ebola. Wir wollen der Wahrheit nahekommen in vollem Bewusstsein der Unvollkommenheit des menschlichen Urteils-vermögens, ich weiß, wovon ich rede, ich war 25 Jahre in dem Ge­schäft. Aber bei uns sagt weder der Intendant, noch der Chefredak­teur, noch der Nachrichten-Chef den Kolleginnen und Kollegen vor Ort und in den Redaktionen, wo es lang geht. Nein, alle müssen un­befangen auf Wahrheitssuche gehen können – und sich der Kritik stellen. Trotzdem darf ich hier sagen: Danke an die Teams in den Brennpunkten, die auch persönlich viel riskiert haben.



Erwähnen muss ich hier unbedingt auch den Sport in allen Diszi­pli­nen, die das Sportjahr 2014 geprägt haben. Unsere Sport-Redaktion hat viel Anerkennung für ihre Arbeit im ZDF und außerhalb gefunden. Das gilt, obwohl Herr Mertesacker nach einem Interview im ZDF damit drohte, drei Tage in die Eistonne zu steigen.



Neue Serien stehen für Innovationen, der Schwerpunkt liegt bei den Nicht-Krimi-Formaten, alte Serien wie „Forsthaus Falkenau“ wurden abgesetzt, schwere, aber notwendige Entscheidungen. Mit der Serie „Dr. Klein“ wurde ein Treffer gelandet. Erfreulich, dass „Unsere Müt­ter, unsere Väter“ einen Emmy in New York bekommen hat, von den vielen anderen Preisen bei zahlreichen Veranstaltungen für Fiktion, Information, von Comedy gar nicht zu reden. Daran wollen wir an­knüpfen mit dem Dreiteiler „Tannbach“ oder mit den „Lebenden und Toten“ oder den Schirach-Verfilmungen. Es wird Innovationen im Nachrichtenbereich geben, die Pole-Position gilt es zu verteidigen. Relevanz und Qualität, das ist der Anspruch für 2015, die Wirklichkeit wird auch den einen oder anderen Fehlversuch zeigen. Darüber wer­den wir auch 2015 im Fernsehrat streiten, so hoffe ich, ohne Ihre kritische Begleitung geht es nicht.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.