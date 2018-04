Das Plenum des ZDF-Fernsehrates tagt in der Regel vier Mal im Jahr. Die Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich. Nur in Einzelfällen, beispielsweise bei vertraulichen Themen wie Personalangelegenheiten oder besonderen Aspekten der Unternehmensstrategie, können Tagesordnungspunkte in nicht-öffentlicher Sitzung beraten werden. Die Sitzungstermine für das Jahr 2018 sind der 23. März (in Mainz), der 29. Juni (in Mainz), der 05. Oktober (in Mainz) und der 07. Dezember (in Hamburg), jeweils ab 09.00 Uhr.