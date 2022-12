Haushaltsrede

Es sind aber auch gerade diese Zeiten, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk besonders in der Kritik steht. Die ARD-Vorsitzende und rbb-Intendantin musste zurücktreten, und mit ihr der Vorsitzende des Verwaltungsrates des Senders. Der nachfolgende ARD-Vorsitzende hält eine Grundsatzrede, in dem er zum ersten Mal die Koexistenz von ARD und ZDF in Frage stellt. Die Debatte kommt also zu Unzeiten, könnte man meinen. Ich sehe darin die Chance, gerade jetzt unter Beweis zu stellen, warum es das ZDF braucht.