Für Dritte bestand vom 26. Juni 2009 bis 24. August 2009 die Gelegenheit, zu den Telemedienkonzepten des ZDF, 3sat und Phoenix Stellung zu nehmen.



Aufgrund der Bestimmungen des am 1. Juni 2009 in Kraft getretenen 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrages sind bestehende, neue und veränderte Telemedienangebote einem besonderen Genehmigungsverfahren, dem Drei-Stufen-Test, zu unterziehen. Die Telemedienkonzepte zu den Angeboten des ZDF, 3sat und Phoenix, welche die inhaltliche Ausrichtung des jeweiligen Telemedienbestands konkretisieren, waren und sind auf der Unternehmensseite des Senders abrufbar. Gemäß § 11f Abs. 5 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages war Dritten durch das zuständige Gremium innerhalb einer Frist von mindestens 6 Wochen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Fernsehrat hatte den Zeitraum für die Abgabe von Stellungnahmen auf 8 Wochen verlängert. Dritte konnten ihre Stellungnahmen bis zum 24. August 2009 an den Vorsitzenden des Fernsehrates senden.