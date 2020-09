„Wer den Journalismus angreift, greift die Demokratie an“, sagt ZDF-Fernsehrat Frank Werneke. Der ver.di–Vorsitzende lobt das ZDF, das den Drehteams beispielsweise Sicherheitspersonal zur Seite stellt. In Fällen von Bedrohungen brauchen die Journalisten aus seiner Sicht psychologische und vor allem juristische Unterstützung. Eine Drohung müsse angezeigt werden und rechtliche Konsequenzen haben - egal, ob sie als Brief nach Hause komme oder in den sogenannten sozialen Medien ausgesprochen werde. Das habe für Festangestellten wie Freien gleichermaßen zu gelten. Zudem mahnt Werneke eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Rundfunkanstalten und den Tageszeitungsverlagen an. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie werde seriöse journalistische Arbeit dringender gebraucht als je zuvor.