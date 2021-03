Stark sichtbar in der digitalen Medienwelt

Tausch: Bereichernde, anspruchsvolle Unterhaltung wird von den Nutzer*innen gewünscht. Das gerade auch in Zeiten, in denen das reale Leben weniger Möglichkeiten in der Freizeit bietet. Das ZDF vergibt mit hohem Volumen die Produktion von Medieninhalten an die Kreativwirtschaft in Deutschland und kann sowohl anspruchsvolle Unterhaltung als auch die Kreativen und deren Nachwuchs fördern. Dass zwei Kernziele dem gewidmet sind, ist deshalb wichtig und richtig. Das ZDF hat in der Pandemiezeit diese Produzenten zusätzlich unterstützt, indem Mehrkosten aufgrund der notwendigen Hygienemaßnahmen übernommen wurden und werden.