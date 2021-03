Auf den relevanten Plattformen präsent und sichtbar sein und bleiben

Klose: Um für alle Zielgruppen wahrnehmbar und erreichbar zu sein, ist Flexibilität nötig. Analog zur steigenden Zahl der Ausspielwege muss auch die der Anlaufstellen wachsen. Ein Haus wie das ZDF sollte so ansprechbar sein, wie es die Zielgruppen unterschiedlichen Alters erwarten: per Telefon, Mail oder Post und auf Plattformen und in sozialen Medien im Netz. Es ist wichtig, hier Kraft zu investieren, um sichtbar und erreichbar zu sein und um so Orientierung geben zu können.