Erkennbar besser als ihre Vorgängerin

Zur Person: Steffen Kampeter, geboren am 18. April 1963 in Minden, ist evangelisch-lutherisch, verheiratet und hat drei Kinder.

Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster arbeitete er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Verkehrswissenschaft der Universität Münster und danach bei der Preussag AG.

Er ist Mitglied im Kuratorium der Bibliotheca Hertziana - Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom, Schatzmeister Deutscher Freundeskreis Yad Vashem e.V., ehemals Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG und der Deutschen Bahn Mobility Logistics AG, ehemals Mitglied im Verwaltungsrat der Deutschen Welle.

Von 2012 bis 2016 war Steffen Kampeter Bezirksvorsitzender der CDU Ostwestfalen-Lippe und stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Nordrhein-Westfalen.

Er war Mitglied des Bundestages von 1990 bis 2016 und ab 1999 Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Haushaltsausschuss.

Von 2005 bis 2009 war er haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion und von 2009 bis 2015 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen.