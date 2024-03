ZDFinfo und Co werden in Zukunft noch viel wichtiger werden

Fernsehratsmitglied Heiko Maas

Quelle: SPD/Susie Knoll

Heiko Maas: Die Bedeutung des Dokumentations- und Informationssenders ZDFinfo kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das hat vor allem etwas damit zu tun, dass sich das Wesen der Informationsbeschaffung in unserer Gesellschaft vor allem in den letzten zehn Jahren massiv verändert hat. Durch die Digitalisierung können heute zu jeder Zeit auf sogenannten Sozialen Plattformen oder im Internet ganz allgemein Informationen abgerufen werden, auf deren Basis sich Menschen eine Meinung zu den unterschiedlichsten Themen bilden können. Das ist eigentlich etwas Positives. Vielfach wird man sogar mit Informationen versorgt, die man gar nicht gezielt abruft. Die Algorithmen der Plattformbetreiber entscheiden, was auf unseren Accounts erscheint und was nicht. Das machen sich aber auch viele zu Nutze, die Fake News vertreiben, oder aber ganz gezielt eigene Interessen verfolgen, die nichts mit der Vermittlung von Fakten zu tun haben. Im Rahmen des Ukraine-Krieges und auch des Gaza-Konfliktes sehen wir das gerade sehr stark. Gerade in solchen Situationen sind Menschen darauf angewiesen, auf Medien zum Faktenchecken zurückzugreifen. Medien, die dem Qualitätsjournalismus verpflichtet sind, die unabhängig informieren und nicht irreführen wollen. Das ist der Auftrag von ZDFinfo, und deshalb werden solche Angebote in Zukunft noch viel wichtiger werden. Und dem ZDF steht das insgesamt auch gut zu Gesicht.