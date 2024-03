Vom TV-Sender zu einer Multi-Plattform-Marke

#Fernsehrat: Die Inhalte von ZDFinfo verzeichnen hohe Reichweitenzuwächse auf Drittplattformen wie etwa über den ZDFinfo-YouTube-Kanal, TikTok oder Instagram. Wie bewerten Sie das Engagement des Hauses in diesem Bereich?



Rahn-Farr: Junge Menschen schauen viel weniger fern als ältere Zuschauergruppen. Sie nutzen kaum noch lineares Fernsehen, schauen also das Programm nicht dann, wenn es gerade läuft. Die Präsenz des ZDF und insbesondere von ZDFinfo auf Drittplattformen ist Teil der Zielgruppenstrategie für jüngere Nutzergruppen. Diese Strategie hängt eng mit den passenden Ausspielwegen zusammen, weil gerade Jüngere vermehrt auf nicht-lineare Nutzung über Mediatheken, Streamingdienste und Social Media zurückgreifen. Ein Grund liegt in der kürzeren Aufmerksamkeitsspanne und der durch Algorithmen getriebenen Mediennutzung junger Menschen. Die Aktivitäten auf den verschiedenen Ausspielwegen werden so verzahnt, dass möglichst viele Berührungspunkte mit der Marke ZDFinfo geschaffen werden. Es erfolgt also eine Rückführung von den Drittplattformen in die eigene Mediathek.



Auf diesen Drittplattformen erzielt ZDFinfo gute Wachstumsraten: 79,5 Mio. Videoaufrufe bei YouTube bedeuten eine Steigerung von 61 % gegenüber dem Vorjahr. Knapp 840.000 Instagram-Follower sind eine Steigerung von 28 %, insgesamt erreicht der Instagram-Kanal von ZDFinfo über das Jahr mehr als 14 Mio. unterschiedliche Nutzer. Die Videoaufrufe bei TikTok lagen bei 70,1 Mio. (Quelle: ZDF-Medienforschung). Ein bei den jüngeren Zuschauergruppen stark fragmentiertes Nutzungsverhalten führt dazu, dass ZDFinfo von einem TV-Sender zu einer Multi-Plattform-Marke entwickelt wird. Dabei werden aber keinerlei Abstriche bei der Qualität gemacht! Das Markenversprechen von ZDFinfo lautet „Hintergründige Wissensvermittlung“ – hier ist der Name Programm.