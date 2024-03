„Eine Bereicherung für alle Menschen“

#Fernsehrat: Das ZDF arbeitet an neuen Möglichkeiten KI-generierter Barrierefreiheit. Welche Potenziale sehen Sie hier?



Tausch: Künstliche Intelligenz übernimmt zunehmend viele Aufgaben und kann damit personellen und finanziellen Aufwand senken. So setze ich auch die Hoffnung darauf, dass die technisch unterstützte Erstellung von barrierearmen oder – freien Angeboten einfacher und schneller wird. Das würde mehr solche Angebote ermöglichen. Daran arbeitet das ZDF bereits, und ich bin gespannt auf weitere Erfahrungen und Ergebnisse. Die Berichte der im ZDF Verantwortlichen im Ausschuss Telemedien zeigten aber auch Grenzen, die es aktuell gibt. Teils ist Technik noch nicht in der Lage, ausreichend gut die Übersetzung darzustellen. So zum Beispiel in Audiodeskription oder in Gebärdensprache. Technik ist überdies nicht perfekt. Die Ansprüche an eine korrekte barrierefreie Darstellung sind bei Nachrichten und Sendungen im ZDF auch höher als bei nutzergenerierten Filmen, die man sich mit Untertiteln im Netz anschaut. Also geht es derzeit statt um Automatisierung viel mehr um technische Unterstützung, deren Ergebnis von den Mitarbeitenden im ZDF genutzt werden kann und auch kontrolliert werden muss. Das ZDF verantwortet journalistisch das Ergebnis.



#Fernsehrat: Der Begriff der „Einfachen Sprache“ ist schon bei vielen Rundfunkanstalten angekommen. Jetzt hat das ZDF ein Projekt „Einfache News“ aufgelegt. Welche Nutzer sollen mit diesem Projekt angesprochen werden?



Tausch: „Einfache Sprache“ ist eine inklusive Sprache für alle. Speziell richtet sie sich an die, die eine eingeschränkte Lese- und Schreibfähigkeit haben und Deutsch als Fremdsprache nutzen. Die Sprache ist nützlich für alle, die komplexe Sachverhalte mit wenig Fachworten einfacher nachvollziehen wollen. Ein solches Angebot für „Einfache News“ zu starten ist sinnvoll, denn für Nachrichten und Hintergrundinformationen wird das besonders nachgefragt. Mit dem Angebot der „Einfachen Sprache“ wird auch ein Angebot an die breite Öffentlichkeit gemacht. Informationen werden einfach nochmal anders aufbereitet, was allen hilft, die für ein konkretes Thema noch nicht ausreichendes Wissen haben.



#Fernsehrat: Auf welche Bereiche in Sachen Barrierefreiheit sollte das ZDF in nächster Zeit besondere Schwerpunkte legen?



Tausch: Bei Angeboten in „Einfacher Sprache“ sehe ich derzeit den größten Bedarf, da hiervon alle profitieren können. Über alle Formen der Barrierefreiheit hinweg sehe ich den größten Nutzen bei Nachrichten und Wissen. Faktenbasierte, gut recherchierte und aufbereitete Informationen sind in dieser Zeit für alle besonders wichtig.