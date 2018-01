Mitglied im Fernsehrat seit 09. Juli 2004 als Vertreterin der Evangelischen Kirche in Deutschland



Vorsitzende des Fernsehrates und



Mitgliedschaft im Erweiterten Präsidium,

Ausschuss für Strategie und Koordinierung und im

Programmausschuss Chefredaktion



Selbstauskunft:



Geburtsjahr: 1957

Familienstand: verheiratet

Wohnort: Bad Soden

Amtsbezeichnung/ausgeübte Berufstätigkeit:

Arbeitgeber:

Berufsabschluss: Assessor iuris



Mitgliedschaften in Aufsichtsräten sowie anderen Kontrollgremien privatrechtlicher Unternehmen:

Vorsitzende des Aufsichtsrates der Bank für Kirche und Diakonie KD-Bank, Dortmund

Stellvertretende Vorsitzende der FVS Toepfer Stiftung Hamburg (privatrechtliche Stiftung)

Mitglied des Aufsichtsrates des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik GEP GmbH



Mitgliedschaften in Aufsichtsräten sowie anderen Kontrollgremien juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Körperschaften, Anstalten und Stiftungen):

/



Funktionen in Vereinen, Parteien oder vergleichbaren Organisationen:

Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland

Vorstand des Arbeitskreises Evangelischer Unternehmer

Vorsitzende des Vorstandes des Vereins zur Durchführung des Reformationsjubiläums e. V. Wittenberg