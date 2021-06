Kooperation und Eigenständigkeit

Conen: Gegenüber dem linearen Angebot wird das Angebot der ZDFmediathek weiter an Bedeutung gewinnen. Hierbei ist es wichtig, nicht nur darauf zu setzen, das lineare Programm in der Mediathek zu spiegeln. Sie bietet vielmehr über das lineare Fernsehen hinaus Chancen für z. B. ausführliche Hintergrundinformationen, Inhalte in „Echt-Zeit“ und weitere Serviceangebote. Das ZDF wird v. a. von einem klugen, sich gegenseitig ergänzenden Angebot an linearen und non-linearen Beiträgen profitieren.