Unterschiede und Individualität wertschätzen

Schütz: Der Ausbau des ZDF-Angebots ist deutlich sichtbar, es wurde in den letzten beiden Jahren das Angebot in allen drei Ausprägungen – Untertitel, Audiodeskription und Gebärdensprache – verbessert. Außerdem ist es besser auffindbar und leichter zugänglich geworden. Für das ZDF gehören barrierefreie Angebote seit vielen Jahren zum Selbstverständnis. Die Erwartungen der Betroffenen werden heute deutlicher denn je artikuliert. Der Wunsch nach einer inklusiven Gesellschaft, die alle Menschen einschließt, gleichberechtigt informiert und teilhaben lässt, ist unüberhörbar. Wer sich nicht umfassend informieren kann, fühlt sich abgehängt. Das ZDF betrachtet es als seine Aufgabe, den Kanon seines Programms aus Information, Kultur, Wissenschaft und Unterhaltung so aufzubereiten, dass Barrieren gar nicht erst empfunden werden. Dabei wird vor allem auf den Ausbau der Barrierefreiheit im Netz gesetzt. Technische Neuerungen, wie etwa Personalisierung oder intuitive Menüführung, können wesentlich dazu beitragen, die Nutzerfreundlichkeit seiner Angebote zu erhöhen. Die Entwicklung smarter Technologien und handhabbarer IT-Systeme sollten in Zukunft einen Schwerpunkt bilden, wenn es um weitere Investitionen in die Barrierefreiheit geht. Um einen einfachen und zentralen Anlaufpunkt für Fragen und Beschwerden in Sachen Barrierefreiheit zu bieten, wurde ZABA (Zentrale Anlaufstelle für barrierefreie Angebote, barrierefreie-medien.info) ins Leben gerufen.