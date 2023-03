Grundsätzliches und Kontroverses

Besonders ausführlich wurden in der Sitzung Programmbeschwerden besprochen. Diese wurden zwar als unbegründet zurückgewiesen. In der Diskussion zu verschiedenen Beschwerden gab es abseits rechtlicher Begutachtung jedoch auch grundsätzliche Anmerkungen. So fragte Steffen Kampeter, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, wie in der ZDFmediathek mit älteren Inhalten umgegangen werden solle, die eventuell nach heutigen Maßstäben anders bewertet würden und nannte als Beispiel den Spielfilm „Die Feuerzangenbowle“ von 1944. Hans Langendörfer, Vertreter der Katholischen Kirche im Fernsehrat, kündigte an, dass der Programmausschuss Programmdirektion Fragen einer textlichen Begleitung solcher Inhalte in der ZDFmediathek diskutieren werde.