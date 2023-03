Wirkung von Reichweite

Fernsehratsmitglied Dr. Hans Ulrich Anke

Quelle: ZDF/Andrea Enderlein

#Fernsehrat: Glaubwürdig, innovativer, vielfältiger und transparent - so lauten die zentralen programmlichen Ziele der aktuellen Selbstverpflichtungserklärung (SVE), auf die sich das ZDF gegenüber dem Fernsehrat für die kommenden zwei Jahre (2023/2024) verpflichtet. In welchem Bereich sehen Sie noch besonders Luft nach oben?



Hans Ulrich Anke: Die vier programmlichen Kernziele der SVE geben die Richtung für programmliche Ambitionen in den nächsten Jahren gut vor. Und sie zeigen treffend an, in welchen Bereichen das ZDF noch besonders gefordert ist, nämlich bei Innovation und Vielfalt. Hier steht der Komparativ „innovativer“ und „vielfältiger“ dafür, dass sich das ZDF in diesen Bereichen noch besonders ins Zeug legen will und muss. Das Programm soll, wie es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut ansteht, „für alle“ sein. Es muss deshalb so gestaltet sein, dass sich das Fernsehpublikum in seiner Breite und Vielfalt auch gut angesprochen fühlt. Dazu gehört auch, sich im Programm gut wiederzufinden. Einen Aspekt möchte ich dabei besonders herausstellen, nämlich den des jungen Publikums. Denn es ist eine der entscheidenden Zukunftsaufgaben, viel mehr junge Menschen für das ZDF-Programm zu gewinnen. Das sollte das ZDF noch konsequenter und ambitionierter verfolgen. Und zum Thema „Innovation“ wünschte ich mir noch mehr Mut zu experimentieren. Dafür sind die non-linearen Ausspielwege, aber auch die Spartensender der ZDF-Familie als linearer Ankerpunkt da, insbesondere ZDFneo und ZDFinfo - und dafür braucht das ZDF diese Kanäle weiterhin: nicht für flächige Wiederholungen der Wilsberg-Krimis oder von „Bares für Rares“, sondern um noch mehr neue Ideen und Programmformate auszuprobieren, am besten solche, die gerade auch für junge Menschen interessant sind!