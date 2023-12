Wie das Netzwerk wachsen sollte

Fernsehratsmitglied Dr. Christiane Schenderlein.

Quelle: Tobias Koch

#Fernsehrat: Das gemeinsame Streaming-Netzwerk von ARD und ZDF wurde in der Öffentlichkeit und auch medienpolitisch vielfältig diskutiert. Welche konkreten Entwicklungsschritte hat das gemeinsame Netzwerk in den vergangenen Wochen hingelegt und was haben Nutzerinnen und Nutzer davon?



Christiane Schenderlein: Im Bereich der Onlineberichterstattung stellen sich die Öffentlich-Rechtlichen bewusst der Konkurrenz der außereuropäischen Plattformen. Vor diesem Hintergrund ist die verstärkte Kooperation zwischen ARD und ZDF beim Streaming-Netzwerk zu begrüßen, dieser Schritt war im Grunde überfällig. Das Streaming-Netzwerk ermöglicht es den Nutzerinnen und Nutzern die Inhalte der Mediatheken von ARD und ZDF im jeweils anderen Angebot zu finden und direkt dort abzuspielen, wo sich die Nutzerinnen und Nutzer gerade aufhalten. In nahezu allen Genres empfehlen ARD und ZDF unterhalb eines abgespielten Videos passende Inhalte aus beiden Mediatheken. Erweitert wird das Netzwerk durch Inhalte von ARTE, phoenix, funk sowie 3sat. Durch das Streaming-Netzwerk können ARD und ZDF, ihrem Publikum also eine deutlich größere Auswahl an Inhalten anbieten, was mehr Vielfalt und Breite bedeutet. Der Zugriff auf mehr Inhalte erlaubt zudem eine zielgerichtetere und damit bessere algorithmische Ausspielung.