Ein Blick in die Werkstatt

Fernsehratsmitglied Dr. Karin Haug.

Quelle: ZDF/Andrea Enderlein

#Fernsehrat: Das gemeinsame Streaming-Netzwerk von ARD und ZDF wurde in der Öffentlichkeit und auch medienpolitisch vielfältig diskutiert. Welche konkreten Entwicklungsschritte hat das gemeinsame Netzwerk in den vergangenen Wochen hingelegt und was haben Nutzerinnen und Nutzer davon?



Karin Haug: Das Streaming-Netzwerk kann seit dem Sommer senderunabhängig genutzt werden. Viele Rubriken wie Kultur, Verbraucher*innen oder Comedy bieten Empfehlungen aus über 111.000 Folgen ganzer Sendungen; die Bereiche Sport und Nachrichten bleiben bislang noch außen vor. Wer sich diesen Kosmos erschließen möchte, benötigt bloß eine Fernbedienung, denn die Angebote beider Partner können unmittelbar in den Mediatheken von ARD und ZDF abgespielt werden – mobil ist es sogar noch einfacher. Ich habe beispielsweise nach dem Stichwort EUROPEADA gesucht, das ist die Fußball-Europameisterschaft der Minderheiten, und wurde auf einen sorbischen MDR-Bericht hingewiesen. Das fand ich hilfreich und auch sehr beeindruckend, weil die regionalen Angebote der ARD eine sehr gute Ergänzung darstellen. Was mir angezeigt wird, ist abhängig von einer guten Verschlagwortung. Je besser die Inhalte erschlossen sind, desto treffsicherer ist das System. Ich würde mir wünschen, dass ich Rückmeldungen über die Treffsicherheit machen könnte, um das System beim Lernen zu unterstützen. Ein guter Nebeneffekt für alle, die nicht unbedingt ständig online sind, ist die Tatsache, dass funk-Beiträge gut in die Mediathek eingebunden sind. (Die Kritik von „Cinema strikes back“ hätte ich mir wohl besser vor dem Napoleon-Film angucken sollen, seufz).