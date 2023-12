Fernsehratsmitglied Hugo Diederich.

#Fernsehrat: Sport- und insbesondere Fußballrechte sind teuer – inwieweit halten Sie die finanziellen Aufwendungen beim ZDF für gerechtfertigt?



Hugo Diederich: Diese Frage ist ja immer schon ein Thema gewesen. Wir sind uns im Fernsehrat und Verwaltungsrat des ZDF immer schon einig gewesen, dass ca. bis zu 10 % für Sportrechten vom Gesamtbudget pro Jahr aufgewendet werden. Das wechselt allerdings von Jahr zu Jahr je nachdem, wie viele Großereignisse stattfinden. Im kommenden Jahr zum Beispiel haben wir eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, eine Olympiade in Europa, in Paris, und das sind dementsprechend mehr Gelder, die in diesem Jahr eingesetzt werden müssen. In den schwächeren Jahren braucht das ZDF nur 6-7 % des Budgets. Ich sehe es als völlig gerechtfertigt an, dass diese Übertragungsrechte wahrgenommen werden. Hier ist zu bedenken, dass es ja nicht nur um Fußballrechte geht, sondern auch um andere – bis zum Beispiel Bogenschießen ist da alles an Sportarten dabei. Hervorragend war ebenfalls der kurzfristige Erwerb der Übertragungsrechte am Finale der Basketball-WM der Herren, die hohe Einschaltquote zeigt das breite Interesse.