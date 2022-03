Neue Formen der Erinnerungskultur

Fernsehratsmitglied Dr. Karin Haug

#Fernsehrat: Der Fernsehfilm „Die Wannseekonferenz" aus dem Programmschwerpunkt „80 Jahre Wannseekonferenz" hatte bei der Erstausstrahlung fast 6 Mio. Zuschauer und weitere zwei Mio. Sichtungen in der Mediathek. Auch andere Angebote wurden hunderttausendfach abgerufen. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Nutzerresonanz?



Karin Haug: Ganz grundsätzlich ist ein hoher Zuspruch immer auch ein Lob für die Arbeit der Programmschaffenden. Gute Quoten sagen aber nichts über die Art und Weise dessen aus, wie die Inhalte aufgenommen werden. Gerade bei historischen Stoffen sind Wissenstransfer und auch das Verstehen eine echte Herausforderung. Haben diejenigen, die „Die Wannseekonferenz“ gesehen haben, verstanden, wie ein bürokratischer Apparat vor dem Hintergrund antisemitischer Vorurteile funktioniert? Wurden Parallelen zu heutigen Settings erkannt? Ist der systemische Charakter deutlich geworden? Nutzerresonanz ist eine statistische Zahl, die absolut gar nichts über die Interpretationen des Stoffes am heimischen Bildschirm sagt. Es mag durchaus Zuschauer*innen geben, die „Die Wannseekonferenz“ aus Gründen nationalsozialistisch orientierter Bewunderung gesehen haben – auch diese Zuschauer*innen werden in den Zahlen erfasst. Den Zusammenhang zwischen hohen Zuschauer*innenzahlen und Qualität finde ich bereits bei anspruchsloseren Formaten schwierig. Ich denke, dass wir uns im Fernsehrat Gedanken machen müssen, wie wir mit Nutzerresonanz zukünftig umgehen wollen; gerade bei ehrgeizigen Projekten sollten wir über eine Evaluierung nachdenken - also eine Nachuntersuchung des Sehverhaltens und Sehverständnisses. Die entsprechende Vorlage werden wir im Plenum sicherlich in diese Richtung diskutieren.