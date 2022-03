Wirkung wichtiger als Reichweite

Anke: Das ist auf jeden Fall ein Thema, das gesamtgesellschaftlich obenauf liegt und das auch für das ZDF in der alltäglichen Arbeit „dran“ ist. So braucht es eine hohe Sensibilität dafür, was in überkommenen Bildern und Zuschreibungen weiter tradiert wird, was auch aus christlichen Kontexten kommend in alltägliche Bildsprache übernommen wird, wie die „alttestamentarische Rache“ oder das „Pharisäerhafte“. Es steht auch dem ZDF gut an, in jeder Redaktion dazu in kritische Selbstreflexion einzutreten. Und wenn jüdisches Leben in unserer aktuellen Zeit ganz selbstverständlich im Fernsehalltag von Berichterstattung, Dokumentation, Fiktion und sonstiger Unterhaltung zum Ausdruck kommt, leistet das ZDF über die gebotene Erinnerungskultur hinaus einen sichtbaren, wertvollen Beitrag gegen Antisemitismus.