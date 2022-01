Die Wannseekonferenz

Staatssekretär der Regierung des Generalgouvernements in Krakau



Bühler, seit Juni 1941 ständiger Stellvertreter des Generalgouverneurs Hans Frank, ist in dieser Funktion an allen Verbrechen an der polnischen Bevölkerung und am Massenmord an den Juden in Polen mitverantwortlich. Er drängt Heydrich auf der Wannsee-Konferenz mit der „Endlösung“ im Generalgouvernement zu beginnen, weil er „die Judenfrage in diesem Gebiet so schnell wie möglich zu lösen“ wünscht. Bühler wird 1948 vom Obersten Volkstribunal Polens zum Tode verurteilt und in Krakau hingerichtet.