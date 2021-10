Eine Wahl, zwei Drei-Stufen-Tests und viel Spannung

Allerdings habe es im Vorfeld Verbesserungspotential bei der Moderation des Triells der Kanzlerkandidaten gegeben. Bellut kündigte eine rückblickende Vorlage zur Wahlberichterstattung an. Aus den Reihen des Fernsehrates gab es auch Kritik an der Themenauswahl beim Triell, so sei etwa zu wenig über Außenpolitik und Wirtschaft debattiert worden. Hans-Günter Henneke mahnte an, strukturelle Veränderungen im Parteiensystem besser aufzugreifen. Wilhelm Schmidt wies auf die aus seiner Sicht inakzeptable Übernahme des ZDF-TV-Signals durch Bild TV hin.