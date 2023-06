Die Grundlage für die Arbeit des Fernsehrats

Fernsehratsmitglied Dr. Achim Dercks

Quelle: ZDF/Jana Kay

#Fernsehrat: Der Ausschuss für „Strategie und Koordinierung“ des Fernsehrates hat sich in den vergangenen Monaten sehr intensiv in einer Arbeitsgruppe mit der Überarbeitung der „Richtlinien für die Sendungen und Telemedienangebote des ZDF“ beschäftigt. Diese haben sich seit 2009 nicht mehr geändert. An welchen Punkten hatten Sie am deutlichsten Überarbeitungsbedarf gesehen?



Dr. Achim Dercks: Es war wichtig, die Programmrichtlinien rechtlich, sprachlich und inhaltlich zu aktualisieren. Insbesondere mit Blick auf die im Medienstaatsvertrag geforderten Qualitätsstandards und standardisierten Prozesse zu deren Überprüfung bestand Änderungsbedarf. Auch wurden die Regeln neu gegliedert in vier thematische Bereiche. Ein eigenes Kapitel „Qualitätsstandards“ behandelt dabei die inhaltlichen und fachlichen Standards für die Angebote des ZDF im Programm- und Telemedienbereich.