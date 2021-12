Sport und die Grundversorgung

Fernsehratsmitglied Prof. Dr. Hans-Günter Henneke

#Fernsehrat: Die Olympischen Spiele, die Paralympics und die Fußball-EM wurden maßgeblich aus dem National Broadcast Center (NBC) in Mainz begleitet. Wie hat sich das NBC aus Ihrer Sicht bewährt?



Prof. Dr. Hans-Günter Henneke: Nüchtern gesagt habe ich diesen Schritt immer für richtig gehalten. So werden der Personaleinsatz und die Technik weitestgehend konzentriert und es können erhebliche Kosten eingespart werden. Dennoch denke ich mit etwas Wehmut an das Sommermärchen 2006 bei uns gleich nebenan am Potsdamer Platz in Berlin, an die Seebühne in Bregenz 2008 oder an Heringsdorf 2012 zurück, wo ich jeweils für einige Tage dabei sein und den Akteuren über die Schulter schauen durfte. Dies behalte ich immer in besonderer Erinnerung.