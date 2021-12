Wo der Öffentlich-Rechtliche gut arbeitet – und wo es Kritik gibt

Schenderlein: Ich sehe dies als immens wichtig an. Es ist vollkommen richtig, dass jüngere Menschen ein verändertes Medienkonsumverhalten haben. Gleichzeitig ist das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien vor allem in der Zielgruppe von 14-29 Jahren verhältnismäßig hoch. Demnach ist es folgerichtig, dass das ZDF das Angebot im Onlinebereich konsequent ausbaut und neue Formate ins Leben ruft. Verstärkt wird dieser Effekt durch die andauernde Corona-Pandemie, die der Digitalisierung einen großen Schub gegeben hat. So musste beispielsweise die Politik auch lernen, den Wahlkampf konsequent von der Straße ins Digitale umzusetzen. Während die Politik noch immer sehr am Anfang steht, ist das ZDF an dieser Stelle deutlich weiter.