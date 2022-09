Welskop-Deffaa: Ich bin froh, dass dieser Krieg, der für unser Zusammenleben in Deutschland, in Europa und in der Welt so gravierende Folgen hat, einen festen Platz in der Fernsehlandschaft hat – egal, wo sich die Nachrichtenkarawane sonst gerade aufhält. Als Bürgerin finde ich es großartig, dass ich, wenn ich es möchte, mir eine Rede vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in voller Länge anschauen und dank hervorragender Dolmetscher anhören kann. Jenseits von Schnappschüssen und Kurzzitaten kann ich mir so ein Bild von dem Mann machen, dessen Tun aktuell für unseren gesamten Kontinent prägend ist und der bei der Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Aggressor eindrucksvoll auf mediale Instrumente setzt. Der drei-Tage-bärtige Mann im oliv farbenen T-Shirt per Video zu Gast in den Parlamenten der westlichen Welt ist das Gegenbild zum glattrasierten Anzugträger Putin allein am meterlangen Tisch im Kreml.