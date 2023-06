Holze: Sie sollten sich noch stärker an der Lebenswelt der Kinder orientieren. Die Bedürfnisse der Altersgruppe müssen sich in den Formaten fortlaufend widerspiegeln. Ich begrüße es, dass der Kinderkanal über Jahre hinweg ein Know-how im Umgang mit und zur Ansprache von Kindern entwickelt hat. Hier spiegelt sich der große Erfahrungsschatz der Redakteur*innen wider, die – was ich sehr unterstütze – im Team einen gemeinsamen Wissenspool bilden. Diese gebündelte Kompetenz sollte durch gezielte Nutzungsforschung punktuell ergänzt werden. Wichtig ist aber auch, die Inhalte passgenau an die jeweiligen Sozialen Netzwerke zu adressieren. Social Media-Plattformen starten regelmäßig als junge Trendkanäle und altern dann rapide, weil Unternehmen, Politik oder andere Interessengruppen die Popularität der Plattform für ihre Botschaften nutzen. Facebook ist für Kinder und Jugendliche bereits seit Jahren uninteressant. Und befragt zu TikTok wehrt sich die jugendliche Zielgruppe gegen den öffentlich-rechtlichen Versuch, dort Inhalte mit Spurenanteilen von Information zu platzieren: Da wolle man unterhalten werden, da sei kein Platz für anspruchsvolle Inhalte. Nutzungsgewohnheiten wie diese zeigen, dass es weiterhin darauf ankommen wird, für die diversen Plattformen unterschiedliche Formen und Inhalte der Ansprache zu entwickeln – so wie das ja jetzt bereits geschieht.