Fernsehrat genehmigt Haushaltsplan

In seiner Haushaltsrede ging Intendant Norbert Himmler auf die Besonderheiten des zurückliegenden Haushaltsjahres ein – er erwähnte die Herausforderungen der Corona-Krise wie auch die weggebrochenen Werbeeinahmen durch die schwache Konjunktur, und arbeitete gleichzeitig die Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz heraus. Der Einsatz von KI habe massive Auswirkungen auf Gesellschaft, Politik und Wirtschaft und besonders auf den Bereich von Kommunikation und Medien. Man wolle, so Himmler, mit der journalistischen Berichterstattung und ihren Recherchen Manipulationen und Fake News aufdecken. Das ZDF werde daher in seine Redaktionen, aber auch in Technologie investieren, die dabei helfen könne, Fakten zu prüfen und Fälschungen zu erkennen – ohne hierfür zusätzliche Mittel in den Haushalt 2024 einzuplanen.