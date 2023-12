Haushaltsrede

Nach meiner kurzen Skizze der Rahmenbedingungen, die auch die Budgetplanungen beeinflussen, noch ein paar Worte zum Programmangebot. Wir haben geliefert in diesem Jahr: Vielfalt und Qualität in allen Segmenten. Belohnt wurde das mit Quoten und vielen Preisen. Es gab große Fiktion wie ‚Der Schwarm‘ oder ‚Gestern waren wir noch Kinder‘. Packende Sportübertragungen wie die erfolgreichen ‚Invictus Games‘ im Sommer oder die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Wir berichten umfassend aus den Kriegs- und Krisengebieten in der Ukraine und in Israel. Menschen, die von den multiplen Krisen zunehmend erschöpft sind, finden Entspannung bei uns, sei es mit dem Bergdoktor, oder einer großen Show wie dem Abschied von Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass..?“. Und wir haben in unserem Jubiläumsjahr auch zurückgeblickt auf 60 Jahre ZDF – und dabei ein Stück bundesrepublikanische Geschichte in unseren Programmen gefeiert. Feiern konnten wir in diesem Jahr auch die meisten Deutschen Fernsehpreise und die meisten Grimme-Preise aller Anbieter in Deutschland.