Nicht zuletzt durch die Pandemie werden auch die journalistischen Arbeitsbedingungen komplizierter. So dreht sich ein Tagesordnungspunkt um die „Sicherheit für Journalist*innen“. „Der Schutz von Kolleg*innen muss in der Corona-Pandemie oberste Priorität haben, während gleichzeitig natürlich die Berichterstattung auch aus Risikogebieten sichergestellt sein muss“, beschreibt ZDF-Fernsehrat Frank Werneke den schwierigen Spagat.



Dabei gibt es in diesem Zusammenhang neben der Pandemie noch weitere Gefahren für die freie Berichterstattung. „Die Zahl der Übergriffe steigt und die Hemmschwelle, Kolleginnen und Kollegen zu beschimpfen und anzugreifen, sinkt“ stellt der ver.di-Vorsitzende vor der Sitzung fest. Er leitet im ZDF-Fernsehrat den Programmausschuss Chefredaktion. Werneke würdigt in diesem Zusammenhang den Einsatz von Sicherheitsteams beim ZDF und fordert in Fällen von Bedrohungen psychologische und vor allem juristische Unterstützung. Eine Drohung müsse angezeigt werden und rechtliche Konsequenzen haben – egal, ob sie als Brief nach Hause komme oder in den sogenannten „sozialen Medien“ ausgesprochen werde. Das müsse für Festangestellte wie Freie gleichermaßen gelten.