Verlässliche Berichterstattung unter andauernden Corona-Bedingungen

Thieme: Das ZDF hat wie wir alle in diesen Monaten gelernt, mit mobilem Arbeiten und Videokonferenzen Programm, Produktionen und auch Programmaufsicht wirksam und effektiv aufrecht zu erhalten. Mich haben die hohe Motivation und Improvisationsfähigkeit der ZDF-Mitarbeitenden beeindruckt. Das Programm fand in Berichten und Diskussionen, aber auch bei Fiktion und Unterhaltung trotz der Ausfälle großer Sportereignisse eine beeindruckende Resonanz, die auch manchen Kritikern des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zu denken gegeben hat. Die Pandemie dauert an und erst danach wird das ZDF und werden wir alle prüfen müssen, was geht gut mit Videokonferenzen und mobilem Arbeiten und was geht besser in traditionellen Büros und persönlichen Treffen.