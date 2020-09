Haltung ist gut, eine von Fakten gestützte Debatte ist besser

Lilie: Unsere vier Kinder, junge Erwachsene zwischen 21 und 27 Jahren, schauen kaum noch das klassische Fernsehen. Sie stellen sich wie die allermeisten ihr persönliches Programm im Netz zusammen. Gefragt sind also zunächst alle attraktiven digitalen Formate. Aber es geht auch um eine stärkere Beteiligung von jungen Zuschauergruppen am öffentlichen Diskurs - denn der dreht sich um ihre Zukunft! Ich möchte mehr VertreterInnen dieser Generation in Talkshows und politischen Sendungen sehen. Sie gehören in die Diskussionen mit Firmenchefs, etwa aus der Autobranche oder der Landwirtschaft, und in die Gespräche mit Politikerinnen und Politikern. Außerdem geht es um gute Beispiele, um kreative Lösungen, die junge Zuschauer motivieren, selbst etwas gegen den Klimawandel zu tun und die eigenen Konsum - und Lebensgewohnheiten zu verändern. Es wäre fatal, wenn wir nach Corona wieder in den alten gefährlichen Wahrnehmungstunnel zurückkehren, in dem wir schon viel zu lange leben. Denn der Klimawandel zeigt nicht nur eindrücklich, wie vernetzt wir sind, sondern auch, dass wir Lösungen nicht aufschieben können.