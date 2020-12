„Absurde Kampagne“ gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrages

Becker: Das ZDF hat als erster Sender im März diesen Jahres ein spezielles Unterstützungs-Programm für die hiesigen Produzent*innen fiktionaler Programme auf die Beine gestellt. Diese Kostengarantie wurde dann in Folge verlängert. Außerdem hat das ZDF frühzeitig Raten gezahlt, um die Produzent*innen in ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit trotz Pandemie zu unterstützen. Die Menge an beauftragtem fiktionalen Programm ist stabil. Dass alle Gelder, die zusätzlich ausgeschüttet werden, irgendwo anders eingespart werden müssen, ist allerdings auch klar – das betrifft auch Pandemie-relevante Investitionen. Dass aber innovative fiktionale Themen und wichtige Projekte wie eine Gender-gerechtere Jobverteilung in kreativen Funktionen bei allen aktuellen und künftigen Investitionen eine besondere Aufmerksamkeit erhalten, steht weiterhin im Fokus des Fernsehrates und des Programmausschusses Programmdirektion.