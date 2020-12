Die Vielfalt des Sports in all ihren Facetten abbilden

Hörmann: Grundsätzlich ist uns daran gelegen, die Vielfalt des Sports in all ihren Facetten abgebildet zu sehen. Kinder und Jugendliche orientieren sich an Vorbildern, möchten diesen nacheifern. Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass neben die Bilder von Manuel Neuer oder Christiano Ronaldo auch diejenigen von Malaika Mihambo, Thomas Röhler, Denise Herrmann oder Felix Loch treten. Olympische Spiele und paralympische Spiele sowie viele weitere Sportevents vermitteln diese wertvolle Vielfalt des Sports in beispielhafter Art und Weise. In den zurückliegenden Monaten hat die Berichterstattung einen immer stärkeren Fokus auf die durch Corona verursachten Einschränkungen für die rund 90.000 Sportvereine in Sportdeutschland und deren Folgen gelegt. Gerade auch dieser Teil Sportdeutschlands ist es wert, dauerhaft thematisiert zu werden. Denn vor allem an der Basis des Sports findet die prägende Wertevermittlung für 27 Mio. Mitglieder statt, werden Fair Play, Begegnung, Integration und Inklusion praktiziert. Die Vereine sind dabei sozusagen das „Herz“ von Sportdeutschland und die 8 Mio. Ehrenamtlichen die „Seele“.