Öffentlich-rechtliches System muss gestärkt und nicht geschwächt werden

Schmidt: Die Mitglieder des ZDF-Fernsehrats sind erfreut über die weiterhin gestiegene Akzeptanz aller öffentlich-rechtlichen Informationsangebote im Rundfunk und Fernsehen. Das hat nicht nur etwas mit Einschaltquoten zu tun, sondern mehr mit der Anerkennung beim Faktor Glaubwürdigkeit (mehr als 75 %). Das ist in Zeiten veränderter Informations- und Kommunikationsstrukturen besonders bedeutsam. Am Beispiel des Wahlkampfs in den USA konnte man deutlich merken, wohin es führt, wenn man ein zersplittertes, von den Internetanbietern dominiertes Kommunikationssystem hat. Ein Land wird gespalten und in seinen demokratischen Strukturen aufs Spiel gesetzt. Dass das ZDF in diesen Zeiten in besonderem Maße mit seinem Informationsangebot, das ja auch über heute.de und viele zusätzliche Entwicklungen im Programm ausgebaut worden ist, Zuschauer zufriedengestellt und hinzugewonnen hat, ist Teil eines positiven Weges, der nicht gebremst werden darf. Wir werden das in den kommenden Haushalten des ZDF sehr beachten.