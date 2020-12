Auch für eine schwierige Situation gut aufgestellt

Fernsehratsmitglied Friedhelm Schäfer

Quelle: ZDF/Jana Kay

#Fernsehrat: Die von den Ministerpräsident*innen beschlossene Zustimmung zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent könnte in letzter Minute scheitern. Welche Folge hätte das für den Haushalt des ZDF Ihrer Meinung nach?



Friedhelm Schäfer: Ich hoffe als Berufsoptimist immer noch, gerade auch wegen der aktuellen politischen Lage in Sachsen-Anhalt, dass die beabsichtigte und unstreitig notwendige Erhöhung des Rundfunkbeitrages die Zustimmung aller Länder noch vor Weihnachten erhält. Wenn doch nicht, so sehe ich das ZDF auch für diese schwierige Situation planerisch und systembedingt mit Blick auf die Beitragsperiode bereits gut aufgestellt. Zudem sollte der Rechtsweg beschritten werden, mit dem Ziel die Beitragsanpassung zum geplanten Zeitpunkt – ggf. vorläufig – in Kraft zu setzen. Ich sehe nicht die Gefahr, dass es zu Qualitätseinbußen im Programm kommen muss.