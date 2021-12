Grundsatz- und Haushaltsfragen im ZDF-Fernsehrat

Gleich im Anschluss an diese Debatte diskutierte der Fernsehrat den Haushaltsplan. In seiner Rede zur Haushaltsberatung verwies ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut auf die guten Akzeptanzwerte für das Hauptprogramm. Bellut: „ Das ZDF ist der mit Abstand meistgesehene Sender in Deutschland.“ Die große Akzeptanz erstrecke sich aber auch auf die Programmfamilie insgesamt. Nach Lage der Dinge habe man bis zum Jahresende erstmals beide private Sendergruppen überholt. „Gerade in der Pandemie zeigt sich, dass es in der Gesellschaft einen großen Bedarf an verlässlicher Information, lebendiger Kultur, aber auch entspannender Unterhaltung gibt."