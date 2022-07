Klare Wahl und lebhafte Debatten

Es herrscht Kontinuität und Entwicklung beim ZDF-Fernsehrat. Zur Hälfte der XVI. Amtsperiode hat das Gremium Marlehn Thieme als Vorsitzende bestätigt. Von 45 abgegebenen Stimmen erhielt sie 37 Ja-Stimmen und sechs Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen. Neue Erste Stellvertretende Vorsitzende ist Katrin Kroemer. Zu den weiteren Stellvertretern bestimmte der Fernsehrat Gerda Hasselfeldt sowie Christoph Becker.



Unter Leitung der neuen und alten Vorsitzenden wurde die Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine ein wichtiges Thema der jüngsten Sitzung. Frank Werneke, Vorsitzender des Programmausschusses Chefredaktion, bezeichnete es als eine Ehre, dass Reporterin Katrin Eigendorf zum Gespräch mit dem Ausschuss kam. Der Ausschuss habe den Teams in der Ukraine und Russland Dank und Respekt für ihre Arbeit ausgesprochen. „Wir haben unterstrichen, dass die Berichterstattung von einer hohen journalistischen Qualität und Sorgfalt geprägt ist, aber eben auch von Empathie, was angesichts der Kriegsverbrechen auch angemessen ist.“ In einem Krieg würden stets alle Parteien versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Dem ZDF komme daher als wichtiges meinungsbildendes Medium in Deutschland eine besondere Aufgabe und Verantwortung zu.