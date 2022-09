Compliance durch Regulierungsvorsprung

Olaf Joachim, Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen, Investitionen und Technik, berichtete, dass sich sein Ausschuss intensiv mit dem Thema befasst hat; zuletzt im Zusammenhang mit dem neu eingerichteten Compliance-Board des ZDF. Verschiedene Neuregelungen wurden in den Verwaltungsanordnungen niedergelegt. Die systematischen Fragen seien daher beim ZDF auf dem neuesten Stand. Dennoch müsse man sich stets mit Strukturen und mit der Umsetzung auseinandersetzen. Dazu habe es auch mit den Mitgliedern des Verwaltungsrates Verwaltungsratsmitgliedern konstruktive Diskussionen gegeben. In den Gremien nehme jeder an seine Stelle seine Verantwortung wahr. Der Erste Stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates Peter Heesen ergänzt, Compliance sei ein ständiges Thema, weil sein Gremium dafür stehe, die Einhaltung sämtlicher Regeln im ZDF zu sichern. Aus Verantwortung vor dem Beitragszahler gelte es nicht nur, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, sondern auch für Transparenz zu sorgen. Er sorge sich, dass das ZDF trotz der Arbeit des Verwaltungsrates in der öffentlichen Diskussion immer als Teil des Systems „mitverhaftet“ werde. Dafür gebe es keinen Grund. Auch er verweist in diesem Zusammenhang auf den neuen Staatsvertrag, der eben jene Transparenz in den Mittelpunkt stelle. „Es ist uns durch den Staatsvertrag eine Art Regulierungsvorsprung entstanden, und diesen haben wir im Verwaltungsrat voll umgesetzt.“