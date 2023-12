Queer Balkan

Serbien ist, was die Situation von LGBTQ-Menschen angeht, spannend, aber auch gefährlich, Hooligans bedrohen die Pride-Paraden, während eine lesbische Premierministerin das Land regiert. Die Hauptstadt Belgrad ist die Diva des Balkans, hier spielt kulturell und politisch die Musik, was hier passiert hat Strahlkraft über die Ländergrenzen hinweg. Und ausgerechnet in Belgrad existiert eines der größten Zentren für geschlechtsangleichende Operationen auf dem Balkan. Helena Vuković war früher Major in der serbischen Armee. Als sie darüber spricht, eine Frau im Körper eines Mannes zu sein, wird sie aus der Armee entlassen. Jetzt ist Helena eine Aktivistin für Trans-Menschen in Serbien.