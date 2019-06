Die Grünen im Höhenflug

Viele Journalisten spielen bereits mit dem Gedanken eines grünen Kanzlers. Die vielen Krisen der großen Koalition nähren die Spekulationen um baldige Neuwahlen und dann wäre ein Bundeskanzler Habeck oder eine Regierungschefin Baerbock durchaus im Rahmen des Möglichen. Doch wäre das wirklich im Interesse der Grünen? Der Tagesspiegel warnt vor zu viel Euphorie, denn die Umfragewerte der Grünen waren in der Vergangenheit oft starken Schwankungen unterworfen. „Nach der Atomkatastrophe in Fukushima im Jahr 2011 wurden die Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg so stark, dass sie erstmals mit Winfried Kretschmann einen Ministerpräsidenten stellen konnten. Doch das bundesweite Hoch war schon bald wieder vorbei, auch in Berlin scheiterte Renate Künast bei der Wahl zur Regierenden Bürgermeisterin. Bei der Bundestagswahl 2013 kam die Ökopartei lediglich auf ein einstelliges Ergebnis – für viele in der Partei eine herbe Enttäuschung.“ Außerdem, so konstatiert der Tagesspielgel, sei es einfacher, den Gegenpol zu einer müden großen Koalition zu geben, als selbst Verantwortung zu übernehmen.