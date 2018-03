Die Grünen im Bundestag

Die Partei der Grünen zieht im März 1983 zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag ein. Nur knapp hat die junge Öko-Partei die Fünf-Prozent-Hürde genommen. Den Einzug ins Parlament gestaltet die "Antiparteien-Partei“, wie Gründungsmitglied Petra Kelly sie nannte, als Happening. Die 28 frisch gewählten Abgeordneten ziehen mit einem gefällten Baum von der Frankfurter Startbahn West, einer abgestorbenen Schwarzwald-Tanne und einem Globus in Form eines riesigen Gummiballs durch das Bonner Regierungsviertel und demonstrierten so, wofür sie zuallererst standen: für Umweltschutz und Anti-Atom-Politik, für die Dritte Welt und den Frieden.