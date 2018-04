Weiter Weg der Annäherung

1954 wurden die wirtschaftlichen Kontakte durch die deutsch-israelische Rüstungskooperation intensiviert: Deutschland lieferte noch im gleichen Jahr zwei Patrouillenboote nach Israel. 1960 trafen sich Adenauer und Ben Gurion in New York und vereinbarten projektgebundene Kredite in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für Israel. Schließlich erklärte die Bundesregierung am 7. März 1965, sie wolle diplomatische Beziehungen zu Israel aufnehmen. Die Knesset akzeptierte den Botschafteraustausch und zwei Monate später, am 12. Mai 1965, wurden die diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik Deutschland offiziell hergestellt.