Das ist auf dem weltbekannten Vulkankrater von Santorini kaum noch möglich. „Wir ersticken langsam in der Touristenflut“, beklagt der Maler Christoforos Asimis. Ein halbes Dutzend große Kreuzfahrtschiffe liegen an manchen Tagen in der Kaldera, dem Vulkankrater, vor Anker, zigtausende Besucher zwängen sich durch die engen Gassen. „Diese eiligen Gäste interessieren sich nicht für unsere Kultur“, klagt der Künstler. Zum Beispiel für die alten, weißgetünchten Häuser, sein Lieblingsmotiv, die zunehmend von Luxushotels und Restaurantneubauten verdrängt werden.